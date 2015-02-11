МИД Турции: Страна не будет присоединяться к санкциям в отношении РФ

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Турция не собирается присоединяться к санкциям в отношении России, несмотря на эскалацию конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Чавушоглу отметил, что они не обязаны присоединяться к санкциям ЕС в отношении РФ.

Как уточнил министр, Россия является важным торговым партнером Турции. "Поэтому мы не будем принимать участие в (антироссийских) санкциях. Если понадобится, мы примем собственные меры", - добавил Чавушоглу.

По его словам, Евросоюз также реализует свои санкции в отношении РФ не особенно настойчиво, деловые отношения с Россией продолжаются. "Могут ли Германия и другие европейские страны отказаться от поставок российского газа? Давайте будем реалистичными, каждая страна должна учитывать свои собственные интересы", - отметил министр.