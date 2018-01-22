МИД Турции осудил Францию за созыв заседания СБ ООН по Сирии

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Обвинения в поддержке террористов в адрес Франции высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя желание главы МИД Франции созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, глава МИД Турции подчеркнул, что каждый, кто выступает против операции в Африне, поддерживает террористов.

"Мы будем рассматривать в том ключе, что Франция стоит на стороне террористов, это отразится на наших отношениях", - сказал он.