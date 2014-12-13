МИД Турции назвал условия открытия границы с Арменией

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Главный советник премьер-министра Турции Ахмеда Давутоглу Этьен Махчупян назвал условия открытия границы страны с Арменией.

"Границы между Турцией и Арменией могут быть открыты только в случае пакетного урегулирования, и это касается вопроса урегулирования как турецко-армянских отношений, так и армянско-азербайджанских", — сказал Махчупян.

"24 апреля 2015 года — это очень символическая дата, и ее приближение вызывает обострение радикализма по этому вопросу в армянской среде. Они подходят к ней с самыми бескомпромиссными позициями", — отметил дипломат, имея в виду 100-летие вымышленного "геноцида" армян.

Махчупян не верит в то, что Турция предпримет какие-то действия удовлетворяющие требования армянской стороны. "С подобным подходом армянской стороны какие-либо уступки со стороны Турции в вопросе геноцида и открытия границ невозможны", — заявил Махчупян. По его словам, какие-либо шаги со стороны Турции, если и будут предприняты, то только через год, "потому что только тогда страсти улягутся".

Он напомнил, что в этом году впервые в истории страны премьер-министр Турции Раджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по данному вопросу, в котором он выразил соболезнования и назвал эти события вековой давности общей болью двух народов. По его словам, "это определенная планка, ниже которой турецкая сторона не опустится в любом случае", отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".