МИД Турции: "Греция должна избавиться от Византийской зависимости"

"Греция должна пробудиться от Византийского сна, от которого она не может избавиться на протяжении 567 лет”. Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в обращении Министерства иностранных дел Турции к парламенту и правительству

"Греция должна пробудиться от Византийского сна, от которого она не может избавиться на протяжении 567 лет”.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в обращении Министерства иностранных дел Турции к парламенту и правительству Греции.

“Мы решительно осуждаем заявления, распространяемые правительством и парламентариями Греции, полные угроз и оскорблений, а также позволение сжечь наш флаг в Салониках. Европейская марионетка не может воспринять намаз, который вновь совершается в Аясофье. Расистам, не сделавшим выводы из истории, тем, кто проявил неуважение к нашему флагу, следовало бы вспомнить участь, постигшую их в Егейском море. Греция должна пробудиться от Византийского сна и избавиться, наконец, от этой напасти”, - подчеркивается в обращении.

Отметим, что впервые после 86 лет 24 июля в мечети Айасофья была совершена пятничная молитва. Тем самым исторический памятник возобновил свою деятельность в качестве мечети.

Парламент Греции и члены правительства высказали оскорбительные замечания в адрес Турции, а их сторонники сожгли флаг Турции в Салониках. Турция напомнила Греции о событиях 9 сентября 1922 года, когда греческая армия была изгнана из Измира и потоплена в Эгейском море.