МИД Турции: Анкара и Москва не смогли договориться о маршруте наблюдательного полета

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Отмена наблюдательного полета российской авиации над турецкой территорией связана с невозможностью договориться о его маршруте. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Танжу Бильгича.

"Наблюдательные полеты проводятся, когда стороны достигают договоренностей о маршруте полета. В контексте запрошенного Российской Федерацией полета 2-5 февраля 2016 года такого соглашения достичь не удалось, и полет не был осуществлен", - отмечается в документе.