МИД России считает взрыв на Крымском мосту терактом

Министерство иностранных дел России считает, что ЧП на Крымском мосту носит террористический характер.

Министерство иностранных дел России считает, что ЧП на Крымском мосту носит террористический характер.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

Она осудила ряд высказываний представителей Киева относительно произошедшего на Крымском мосту.

Отметим, что премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента страны создал правительственную комиссию "в связи с чрезвычайным происшествием". Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. В ближайшие часы он вылетит в Крым.