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    ​МИД России подтвердил присутствие российских военных в Сирии

    Мы никогда не делали секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел России подтвердили присутствие российских военных в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    "Могу подтвердить и повторить, что в Сирии есть и российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику", - заявила Захарова. 

    При необходимости Москва также готова рассмотреть вопрос о дополнительном содействии Дамаску "в борьбе с терроризмом", отметила официальный представитель МИД России.

    "Мы никогда не делали секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией, - заявила она. - Мы давно поставляем Сирии вооружения и военную технику. Делаем это в соответствии с имеющимися контрактами и в полном соответствии с международным правом".

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