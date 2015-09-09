​МИД России подтвердил присутствие российских военных в Сирии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел России подтвердили присутствие российских военных в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Могу подтвердить и повторить, что в Сирии есть и российские военные специалисты, которые помогают осваивать поступающую технику", - заявила Захарова.

При необходимости Москва также готова рассмотреть вопрос о дополнительном содействии Дамаску "в борьбе с терроризмом", отметила официальный представитель МИД России.

"Мы никогда не делали секрета из военно-технического сотрудничества с Сирией, - заявила она. - Мы давно поставляем Сирии вооружения и военную технику. Делаем это в соответствии с имеющимися контрактами и в полном соответствии с международным правом".