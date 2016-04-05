​МИД России поддержал идею о реформировании СНГ

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Москва поддерживает идею о реформировании Содружества независимых государств, но радикального изменения СНГ не будет.

Как передает Report, обэтом в интервью газете "Коммерсант" заявил директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов.

"Любые возможные шаги по усовершенствованию деятельности СНГ нужно делать поэтапно, взвешенно, дабы не растерять накопленный нами успешный опыт сотрудничества", - сказал он.

"Важно, чтобы СНГ оставалось региональной международной организацией с присущими такой структуре атрибутами: уставом, институтом председательства, постоянно действующим исполнительным органом", - добавил представитель МИД РФ, отметив, что этот подход "разделяют практически все государства Содружества".

По мнению Евдокимова, в "кардинальном переформатировании" СНГ не нуждается. "Полагаю, что подавляющее большинство уставных и отраслевых органов Содружества работают успешно и играют важную роль в межгосударственном сотрудничестве", - сказал он.

Вместо упразднения каких-либо структур Содружества Евдокимов предложил "сделать упор на их объединении и укрупнении, оптимизации работы их аппаратов, сокращении финансовых расходов на их содержание".