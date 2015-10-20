​МИД России извинился перед Францией

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ МИД РФ по дипломатическим каналам принес извинения французской стороне за вызов посла с требованием разъяснений по поводу инцидента с самолетом, на котором находилась российская делегация во главе со спикером Госдумы Сергеем Нарышкином.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы получили информацию от членов экипажа самолета, на котором летела российская парламентская делегация во главе с господином Нарышкиным в Швейцарию для участия в форуме, о том, что с самолетом пошел на опасное сближение самолет ВВС Франции. Мы связались с посольством, был вызван в МИД посол Франции в России", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

После проверки информации, французская сторона сообщила, что к российскому борту приблизился не самолет ВВС Франции, а истребитель ВВС Швейцарии.

"После этого по дипломатическим каналам французской стороне были принесены извинения, и российский МИД стал уже работать со швейцарской стороной... Ждем официального ответа от швейцарской стороны", - подчеркнула Захарова.