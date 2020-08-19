О нас
Report Georgia

МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата

МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ.
В регионе
19 августа 2020 г. 17:35
МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом завило российское посольство в Осло.

"Пятнадцатого августа 2020 в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook МИД РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что "свои выводы в России, конечно, сделают".

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.


 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Задержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
ФотоЗадержаны глава ИВ, заместитель и заведующий отделом
19 августа 2020 г. 15:30
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
Военнослужащим Госпогранслужбы присвоены высшие воинские звания
17 августа 2020 г. 15:26
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
Разрешена деятельность кафе и ресторанов 
15 августа 2020 г. 10:31
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
МВД обратилось к гражданам в связи с месяцем Мухаррам и днем Ашура 
14 августа 2020 г. 17:44
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину
13 августа 2020 г. 12:26

Последние новости

17:38
Посол Литценбергер: США готовы поддержать Азербайджан Внешняя политика
17:35
МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата В регионе
17:33
Фото“Aзерсу” провел рейды  Инфраструктура
17:23
В России начинаются торги акциями BMW и еще четырех немецких компаний Финансы
17:16
Qatar Airways назвала сумму возмещения за неиспользованные авиабилеты Туризм
17:15
В Азербайджане 146 новых случаев заражения коронавирусом Здоровье
17:05
ФотоМахаббат Велиева провела видеоконференцию с директорами школ  Наука и образование
16:49
Продлен срок выплаты временной надбавки к зарплатам медработников Здоровье
16:35
Рядом с Солнечной системой нашли около ста коричневых карликов Это интересно
16:26
С завтрашнего дня полностью возобновляется деятельность судов  Происшествия
16:20
Украина вышла из семи договоров СНГ в сфере гражданской авиации В регионе
16:14
Назначен председатель правления Азербайджанского инвестиционного холдинга Внутренняя политика
16:06
Иностранных студентов в РФ допустят к занятиям после теста на COVID-19 Наука и образование
15:58
Министр образования назначил еще одного советника  Наука и образование
15:57
Лукашенко поручил усилить охрану границы Беларуси Другие страны
Вся новостная лента