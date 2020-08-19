МИД России выразил протест Норвегии из-за задержания дипломата

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ.

Россия заявила Норвегии протест в связи с задержанием в этой стране заместителя торгового представителя РФ.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом завило российское посольство в Осло.

"Пятнадцатого августа 2020 в ходе встречи с норвежским гражданином Полицейской службой безопасности необоснованно задержан заместитель торгового представителя. Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела. Нами заявлен протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата", - говорится в комментарии посольства, опубликованном в Facebook МИД РФ.

В дипмиссии подчеркнули, что "свои выводы в России, конечно, сделают".

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.





