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МИД РФ: Роль Каспийского региона в достижении евразийской безопасности повышается

МИД РФ: Роль Каспийского региона в достижении евразийской безопасности повышается Роль Каспийского региона в контексте формирования новой архитектуры евразийской безопасности нарастает.
В регионе
27 августа 2024 г. 14:07
МИД РФ: Роль Каспийского региона в достижении евразийской безопасности повышается

Роль Каспийского региона в контексте формирования новой архитектуры евразийской безопасности нарастает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации государственной границы РФ с сопредельными странами СНГ, посол по особым поручениям МИД Михаил Петраков на Международном муниципальном форуме стран БРИКС.

"В сегодняшнем мире, когда на первый план выходят региональная повестка, региональные процессы, Каспийский регион приобретает особое звучание, в том числе в контексте формирования новой архитектуры евразийской безопасности, о которой не так давно говорил президент России Владимир Путин в своем выступлении в МИД РФ", - сказал Петраков.

По его словам, каспийская проблематика находится в поле зрения президентов пяти прикаспийских государств, которые регулярно собираются. "На этих встречах [Каспийском саммите] обсуждается весь спектр связей и выработано, достигнуто понимание пяти прибрежных государств о необходимости всестороннего развития сфер взаимодействия на Каспии с целью обеспечения в регионе мира, дружбы, добрососедства, сотрудничества и процветания его народов", - отметил он.

"Причем это не политические лозунги, а реальные цели, потому что они отражают реальные потребности наших пяти государств, и именно пять прикаспийских стран обладают исключительной компетенцией в решении вопросов, касающихся Каспийского моря", - добавил дипломат.

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Версия на английском языке Russia emphasizes growing importance of Caspian Region in new Eurasian security architecture

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