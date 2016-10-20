МИД России: Поддержка Москвы в сирийском вопросе говорит о реалистичном взгляде на то, что происходит сейчас в регионе

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "Считаем, что поддержка России со стороны международного сообщества в сирийском вопросе говорит о реалистичном взгляде на то, что происходит сейчас в регионе.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, сделанное им во время интервью агентству Sputnik по поводу сирийского вопроса.

М.Захарова отметила, что для российской стороны важно, чтобы в своем подходе, те или иные страны ориентировались на фактическую ситуацию, а не "ту информационную кампанию, которая имеет место в средствах массовой информации".