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МИД РФ прокомментировал факты насилия в отношении азербайджанцев на Урале

МИД РФ прокомментировал факты насилия в отношении азербайджанцев на Урале Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел.
В регионе
28 июня 2025 г. 18:53
МИД РФ прокомментировал факты насилия в отношении азербайджанцев на Урале
Мария Захарова

Задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры проводились в рамках уголовных дел.

Как передает Report, об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

"В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана", - отметила она.

По словам Захаровой, вызванный 28 июня в МИД Азербайджана временный поверенный в делах России Петр Волоковых дал "необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов".

Напомним, что в ходе рейдов ФСБ РФ 27 июня 2025 года в своих домах были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжкие телесные повреждения, еще девять были задержаны. 28 июня МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства РФ в Азербайджане Петра Волоковых и выразил решительный протест в связи с этими рейдами.

Российская сторона была уведомлена о том, что Азербайджан ожидает расследования инцидента и скорейшего привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Uralda azərbaycanlılara qarşı zorakılığa münasibət bildirib

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