МИД РФ: Поставка Западом оружия в Киев приведет к расширению "спецоперации"

Поставка в Украину западных систем дальнобойного оружия приведет к расширению географии задач российской "спецоперации".

Поставка в Украину западных систем дальнобойного оружия приведет к расширению географии задач российской "спецоперации".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор Североамериканского департамента МИД России Александр Дарчиев.

"Сергей Лавров объяснил влияние массированных поставок Западом вооружений Киеву на ход спецоперации. Он подчеркнул, что оснащение Украины более дальнобойными системами вооружения еще больше расширит географические цели "спецоперации", - сказал он.

Чиновник МИД заявил, что Россия не может допустить хранения на территории Украины оружия, которое может представлять угрозу.