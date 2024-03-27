МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики

Россия не будет отговаривать Армению от сближения с ЕС в том случае, если это сотрудничество пойдет на пользу республики.

Россия не будет отговаривать Армению от сближения с ЕС в том случае, если это сотрудничество пойдет на пользу республики.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента news.ru.

Она заявила, что обычно западные страны на словах обещают благополучие, а на самом деле "пьют кровь".

"Что касается того, что это происходит на фоне сближения официального Еревана с ЕС, то все, что пойдет на пользу народу Армении, можно только приветствовать. Главное, чтобы под овечьей шкурой ЕС не скрывался, как всегда, кровожадный волчара. Они же всегда так внедряются в экономику и внутреннюю жизнь государств, только набирающие темпы своего развития. Именно в этом большая опасность. Никто не хочет отговаривать от того, что несет благополучие и процветание. Главное, чтобы не было пустых обещаний. Обещая благополучие, они пьют кровь и изничтожают то, что до этого было благополучным и плодоносящим", - сказала Захарова.

Комментируя предстоящий форум БРИКС в Армении, дипломат заявила, что Москва приветствует эту инициативу неправительственных структур. По ее словам, форум может стать проводником межгоспроектов, и Россия готова ему содействовать.