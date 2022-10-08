МИД Кыргызстана вызвал посла Таджикистана в Бишкеке

Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало посла Таджикистана и заявило ему о неуместности протеста Душанбе относительно комментария пресс-секретаря МИД Кыргызстана.

Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало посла Таджикистана и заявило ему о неуместности протеста Душанбе относительно комментария пресс-секретаря МИД Кыргызстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила пресс-служба кыргызского МИД.

"8 октября 2022 года в министерство был приглашен чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в Кыргызской Республике Н. Ализода, - говорится в сообщении. - Таджикской стороне заявлено о неуместности ее официального протеста в связи с личным комментарием пресс-секретаря министерства иностранных дел Кыргызстана в Facebook. Особо подчеркнуто, что Кыргызская Республика является демократическим государством, и в соответствии с основным законом страны каждый гражданин имеет право на свободное выражение своего мнения".

Послу также указали на то, что "выбранный таджикской стороной деструктивный подход по проведению лживой информационной кампании является контрпродуктивным и не способствует сохранению мира и спокойствия".

Накануне Таджикистан вручил ноту протеста послу Кыргызстана в связи с высказыванием представителя МИД. В среду пресс-секретарь МИД Кыргызстана Чингиз Кустебаев в Facebook высказался о награждении президента Таджикистана Эмомали Рахмона российским орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, который вручается также за вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. По оценке Кустебаева, действия руководства Таджикистана "подрывают мир и согласие между народами стран Центральной Азии". Кустебаев отметил, что это награждение "вызывает обоснованное недоумение".