МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.
"Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию", - говорится в заявлении.
Times of Israel сообщило о том, что МИД страны в соцсетях опубликовал фотографии 22-летней девушки, которая сидит в самолете в ожидании взлета.
Ранее израильские силы взяли под контроль судно "Мадлин", направлявшееся в Газу, рано утром в понедельник и задержали группу из 12 активистов, включая Тунберг, которые находились на борту.