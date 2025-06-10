МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.

Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.

"Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию", - говорится в заявлении.

Times of Israel сообщило о том, что МИД страны в соцсетях опубликовал фотографии 22-летней девушки, которая сидит в самолете в ожидании взлета.

Ранее израильские силы взяли под контроль судно "Мадлин", направлявшееся в Газу, рано утром в понедельник и задержали группу из 12 активистов, включая Тунберг, которые находились на борту.