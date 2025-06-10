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МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.
В регионе
10 июня 2025 г. 11:44
МИД Израиля: Грета Тунберг вылетает во Францию

Шведская экозащитница Грета Тунберг находится на борту самолета, который вылетает из Израиля во Францию.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.

"Грета Тунберг покидает Израиль авиарейсом во Францию", - говорится в заявлении.

Times of Israel сообщило о том, что МИД страны в соцсетях опубликовал фотографии 22-летней девушки, которая сидит в самолете в ожидании взлета.

Ранее израильские силы взяли под контроль судно "Мадлин", направлявшееся в Газу, рано утром в понедельник и задержали группу из 12 активистов, включая Тунберг, которые находились на борту.

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Версия на английском языке Greta Thunberg departs Israel for France
Версия на азербайджанском языке İsrail XİN: Qreta Tunberq Fransaya uçur

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