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МИД Ирана вызвал временных поверенных в делах Дании и Швеции

МИД Ирана вызвал временных поверенных в делах Дании и Швеции Временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране были вызваны в МИД исламской республики в связи с повторяющимися случаями осквернения копий Корана в этих королевствах.
В регионе
21 августа 2023 г. 00:54
МИД Ирана вызвал временных поверенных в делах Дании и Швеции

Временные поверенные в делах Дании и Швеции в Иране были вызваны в МИД исламской республики в связи с повторяющимися случаями осквернения копий Корана в этих королевствах.

Как передает Report со ссылкой на IRNA, представитель МИД Ирана провел с временными поверенными в делах Дании и Швеции отдельные встречи. Иранский дипломат решительно осудил повторное осквернение священной книги мусульман в этих странах и подчеркнул, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких действий.

Согласно утверждению агентства, временные поверенные в делах Дании и Швеции отметили, что их страны осуждают любое надругательство над Кораном. Они также заявили, что правительства Дании и Швеции намерены внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить подобные действия.

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