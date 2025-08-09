О нас

В регионе
9 августа 2025 г. 11:18
МИД Ирана приветствовал мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран приветствовало мир между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Исламская Республика внимательно следит за текущими тенденциями в регионе Южного Кавказа и поддерживает контакты по этим вопросам с обеими соседними странами - Азербайджанской Республикой и Республикой Армения:

"Мир и стабильность на Кавказе, несомненно, отвечают интересам всех стран региона. Исламская Республика Иран, приветствуя завершение подготовки текста мирного договора между двумя странами, считает это событие важным шагом на пути к достижению устойчивого мира в регионе".

МИД Ирана также подчеркнул готовность Исламской Республики продолжать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество как с Азербайджаном, так и с Арменией с целью обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе посредством двусторонних контактов и регионального формата "3+3".

