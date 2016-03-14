В МИД Ирана прокомментировали обвинения США в причастности страны к терактам 11 сентября

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Власти Ирана назвали "нелепым и возмутительным" заочное решение суда Нью-Йорка о выплате Тегераном 10,5 млрд. долларов в качестве возмещения ущерба семьям погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Хосейн Джабер Ансари.

"Решение настолько смехотворно, что ставит под сомнение всю правовую систему США и доверие к ней", - заявил Ансари. Вместе с этим он охарактеризовал вердикт суда как "нонсэнс", направленный против Ирана.

Согласно судебному решению, Иран должен выплатить семьям жертв 7,5 млрд. долларов, еще 3 млрд. долларов получат страховые компании, которые платили по страховым случаям после теракта. Ранее суд постановил, что Иран должен нести ответственность за причиненный терактами ущерб, поскольку не смог доказать, что не оказывал помощь террористам.