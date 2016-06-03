МИД: Иран с Турцией связывают тесные отношения

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Иран и Турцию связывают тесные отношения, несмотря на некоторые разногласия.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Хади Сулейманпур на круглом столе в университете ADA в Баку.

"Я всегда выступал за укрепление ирано-турецких отношений. Мы очень близки", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что товарооборот между двумя странами по итогам прошлого года достиг 30 млрд. долларов США. По его словам, народы Ирана и Турции связывают общие религиозные, культурные ценности, единые традиции.

"У нас есть, однако, некоторые разногласия в региональных вопросах. В частности, Турция неправильно поступила, сделав ставку на обе оппозиционные стороны - радикальную и умеренную", - сказал Х.Сулейманпур.

По его словам, будущее Сирии должен определять сам сирийский народ, в том числе и умеренная оппозиция. "Необходимо тщательно выбирать политику, чтобы исключить присутствие радикальных сил в будущем в стране", - отметил замминистра.