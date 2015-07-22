​МИД: Иран не примет никаких попыток "шестерки" продлить санкции

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Иран не примет никаких попыток "шестерки" продлить санкции, связанные с иранской ядерной программой, после того, как срок их действия истечет через 10 лет.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Резолюция СБ ООН четко обозначила временные рамки соглашения 10 годами, после чего дело Ирана в СБ будет закрыто", — заявил Аракчи.

Ранее "шестерка" сообщила генсеку ООН Пан Ги Муну о том, что через 10 лет планирует внести проект новой резолюции о продлении санкций в отношении Ирана еще на 5 лет.

"Если США и другие члены "шестерки" заявляют, что хотят принять новую резолюцию через 10 лет, согласно которой действие санкций будет восстановлено, это является нарушением венского соглашения и потерей доверия", - отметил иранский дипломат.