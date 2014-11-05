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    МИД Ирака: Багдад хочет начать отношения с Турцией с чистого листа

    Министр иностранных дел Ирака провел совместную пресс-конференцию с главой МИД Турции

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Ирак хочет открыть новую страницу в отношениях с Турцией, оставив в прошлом все трения с ней", - заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

    Министр добавил, что Турция могла бы помочь Ираку в плане обеспечения национальной безопасности.

    "Мы против присутствия на территории Ирака иностранных военных, но любая другая помощь от наших друзей будет приветствоваться", - отметил аль-Джафари.

    "Что касается торговли нефтью, то она, по нашей конституции, относится к компетенции центрального правительства Ирака. И проблему продажи нефти с территории Курдской автономии Ирака мы будем решать в соответствии с конституцией", — заявил иракский политик.

    В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжать оказывать поддержку Ираку, его территориальной целостности, которой угрожают террористические организации. Он подчеркнул, что в борьбе с терроризмом необходимо выработать всеобъемлющую стратегию. 

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