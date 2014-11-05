МИД Ирака: Багдад хочет начать отношения с Турцией с чистого листа

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Ирак хочет открыть новую страницу в отношениях с Турцией, оставив в прошлом все трения с ней", - заявил министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джафари на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet.

Министр добавил, что Турция могла бы помочь Ираку в плане обеспечения национальной безопасности.

"Мы против присутствия на территории Ирака иностранных военных, но любая другая помощь от наших друзей будет приветствоваться", - отметил аль-Джафари.

"Что касается торговли нефтью, то она, по нашей конституции, относится к компетенции центрального правительства Ирака. И проблему продажи нефти с территории Курдской автономии Ирака мы будем решать в соответствии с конституцией", — заявил иракский политик.

В свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена продолжать оказывать поддержку Ираку, его территориальной целостности, которой угрожают террористические организации. Он подчеркнул, что в борьбе с терроризмом необходимо выработать всеобъемлющую стратегию.