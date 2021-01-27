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МИД Грузии: Необходим диалог между тремя странами Южного Кавказа

МИД Грузии: Необходим диалог между тремя странами Южного Кавказа "Грузия не сможет участвовать в одной и той же мирной платформе со страной, оккупировавшей ее территории”.
В регионе
27 января 2021 г. 17:23
МИД Грузии: Необходим диалог между тремя странами Южного Кавказа

"Грузия не сможет участвовать в одной и той же мирной платформе со страной, оккупировавшей ее территории”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил замминистра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о новой региональной инициативе.

По его словам, пока не будут предприняты соответствующие шаги по прекращению оккупации, такая инициатива не будет иметь перспектив:

“Мы придаем большое значение миру и стабильности, являющимися одними из основных условий устойчивого развития на Южном Кавказе. Соответственно, Грузия поддерживает долгосрочные цели, которые обеспечат безопасность и прогресс в стране и регионе. В этом ключе мирные платформы важны, и их создание в нашем регионе должно осуществляться в первую очередь через диалог и сотрудничество между тремя странами Южного Кавказа – Грузией, Азербайджаном и Арменией, что создает основу для развития важных региональных проектов и сотрудничества”.

А.Хвтисиашвили отметил, что любая платформа сотрудничества должна основываться на принципе взаимного уважения, уважения суверенитета и территориальной целостности между государствами-участниками.

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