МИД Армении: Отдельной встречи Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется

Отдельной встречи Мирзояна с главой МИД Азербайджана в Москве не планируется - МИД Армении

Отдельной встречи Мирзояна с главой МИД Азербайджана в Москве не планируется - МИД Армении

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Москве не запланирована.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не запланирована", - сказала она.

Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ в преддверии заседания Совета глав государств Содружества.