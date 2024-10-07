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МИД Армении: Отдельной встречи Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется

МИД Армении: Отдельной встречи Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется Отдельной встречи Мирзояна с главой МИД Азербайджана в Москве не планируется - МИД Армении
В регионе
7 октября 2024 г. 12:10
МИД Армении: Отдельной встречи Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется

Отдельной встречи Мирзояна с главой МИД Азербайджана в Москве не планируется - МИД Армении

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Москве не запланирована.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"Отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не запланирована", - сказала она.

Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ в преддверии заседания Совета глав государств Содружества.

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Версия на английском языке Yerevan says no separate meeting between Mirzoyan and Bayramov planned in Moscow
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN: Moskvada Bayramovla Mirzoyanın görüşü planlaşdırılmır

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