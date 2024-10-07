МИД Армении: Отдельной встречи Мирзояна и Байрамова в Москве не планируется

Отдельной встречи Мирзояна с главой МИД Азербайджана в Москве не планируется - МИД Армении
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Москве не запланирована.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.
"Отдельная встреча с министром иностранных дел Азербайджана не запланирована", - сказала она.
Сегодня в Москве состоится заседание Совета министров иностранных дел СНГ в преддверии заседания Совета глав государств Содружества.