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МИД Армении: Мы поддержим решение ЕС о долгосрочной мониторинговой миссии

МИД Армении: Мы поддержим решение ЕС о долгосрочной мониторинговой миссии Власти Армении поддержат решение Евросоюза об отправке новой мониторинговой миссии в Армению, если оно будет принято.
В регионе
18 января 2023 г. 17:31
МИД Армении: Мы поддержим решение ЕС о долгосрочной мониторинговой миссии
Арарат Мирзоян

Власти Армении поддержат решение Евросоюза об отправке новой мониторинговой миссии в Армению, если оно будет принято.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на правительственном часе в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Думаю, излишне говорить, что при принятии решения о новой полноценной мониторинговой миссии мы только поддержим ее, а на месте наладим широкое сотрудничество с составом миссии", - заявил Мирзоян.

Отметим, что на днях сообщалось о том, что ЕС намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.

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Версия на английском языке Minister: Yerevan will agree to EU's new long-term monitoring mission to Armenia
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Aİ-nin Ermənistana yeni uzunmüddətli müşahidə missiyası göndərməsinə razılıq verəcəyik”

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