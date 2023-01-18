МИД Армении: Мы поддержим решение ЕС о долгосрочной мониторинговой миссии

Власти Армении поддержат решение Евросоюза об отправке новой мониторинговой миссии в Армению, если оно будет принято.

Власти Армении поддержат решение Евросоюза об отправке новой мониторинговой миссии в Армению, если оно будет принято.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил на правительственном часе в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Думаю, излишне говорить, что при принятии решения о новой полноценной мониторинговой миссии мы только поддержим ее, а на месте наладим широкое сотрудничество с составом миссии", - заявил Мирзоян.

Отметим, что на днях сообщалось о том, что ЕС намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.