ЕС намерен направить в Армению новую наблюдательную миссию минимум на два года

Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.

Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ожидается, что миссия начнется с 20 февраля.

"Уже сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече послов Евросоюза, а окончательное решение примут, скорее всего, в следующий понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС", - армянская служба радиостанции "Свобода".

В отличие от группы из 40 человек, направленной в октябре прошлого года, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении.