О нас

ЕС намерен направить в Армению новую наблюдательную миссию минимум на два года

ЕС намерен направить в Армению новую наблюдательную миссию минимум на два года Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.
В регионе
17 января 2023 г. 11:26
ЕС намерен направить в Армению новую наблюдательную миссию минимум на два года

Евросоюз намерен через месяц направить в Армению новую наблюдательную миссию сроком не на два месяца, а как минимум на два года. В новую миссию войдут около двухсот европейских специалистов.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Ожидается, что миссия начнется с 20 февраля.

"Уже сегодня этот вопрос будет обсуждаться на встрече послов Евросоюза, а окончательное решение примут, скорее всего, в следующий понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС", - армянская служба радиостанции "Свобода".

В отличие от группы из 40 человек, направленной в октябре прошлого года, на этот раз европейские наблюдатели будут патрулировать всю территорию Армении.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Ermənistana mandatı 2 illik olan yeni missiya göndərəcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
16 января 2023 г. 16:09
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
16 января 2023 г. 16:04
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
Посол: Хорватия готова делиться с Азербайджаном опытом и ноу-хау в сфере туризма
16 января 2023 г. 15:57
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Хорватия видит потенциал в развитии туризма на освобожденных территориях Азербайджана
16 января 2023 г. 12:00
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
Молдавский депутат: В нашей стране идет гибридная война
14 января 2023 г. 16:15
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
Воспоминания журналиста из президентского пула: Главы государств испытывали огромную симпатию к великому лидеру
13 января 2023 г. 23:12
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
Омбудсмен Монголии: Весь мир должен объединиться для защиты природы и создания стабильной окружающей среды
13 января 2023 г. 19:30
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
Украинский эксперт: Турция играет важную посредническую роль между Россией и Украиной
13 января 2023 г. 17:02
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
Wood Mackenzie: У Азербайджана по-прежнему огромный газовый потенциал на Каспии
13 января 2023 г. 15:18
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
Посол: Хорватские компании активно сотрудничают с ANAMA по разминированию
13 января 2023 г. 14:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi