МИД Армении: Ереван и Баку должны стать полноправными членами ШОС

Армения и Азербайджан направили заявки на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и должны стать членами этой организации.

Как передает Report, об этом в интервью общественному телевидению Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы представили заявку, Азербайджан представил заявку. И нас как международных партнеров пригласили на предстоящий саммит в Тяньцзине, и мы примем участие. Мы полагаем, что мы и Азербайджан можем и должны стать членами этой организации", - сказал глава МИД Армении.