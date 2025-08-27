МИД Армении: Ереван и Баку должны стать полноправными членами ШОС
- 27 августа, 2025
- 23:27
Армения и Азербайджан направили заявки на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и должны стать членами этой организации.
Как передает Report, об этом в интервью общественному телевидению Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Мы представили заявку, Азербайджан представил заявку. И нас как международных партнеров пригласили на предстоящий саммит в Тяньцзине, и мы примем участие. Мы полагаем, что мы и Азербайджан можем и должны стать членами этой организации", - сказал глава МИД Армении.
