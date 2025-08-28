    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi Neokolonializmlə mübarizə Hava proqnozu

    Region
    • 28 avqust, 2025
    • 00:31
    Ermənistanın XİN rəhbəri: İrəvan və Bakı ŞƏT-in tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    "Ermənistan və Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) tamhüquqlu üzvlük üçün ərizələr təqdim ediblər və bu təşkilata üzv olmalıdırlar".

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan ölkənin İctimai Televiziyasına müsahibəsində deyib.

    "Biz ərizə verdik, Azərbaycan da ərizə verib. Biz beynəlxalq tərəfdaşlar kimi qarşıdan gələn sammitə dəvət almışıq və iştirak edəcəyik. Hesab edirik ki, biz və Azərbaycan bu təşkilata üzv ola bilərik və olmalıyıq", - Ermənistan XİN rəhbəri bildirib.

    Bundan əvvəl Ermənistanın baş nazirinin mətbuat katibi Nazeli Baqdasaryan Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyanın ŞƏT sammitində iştirak etmək üçün avqustun 31-də Çinə gedəcəyini bildirib.

    МИД Армении: Ереван и Баку должны стать полноправными членами ШОС

