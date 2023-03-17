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МИД Армении: Для РФ размещение миссии ЕС является чувствительным вопросом

МИД Армении: Для РФ размещение миссии ЕС является чувствительным вопросом У России имеется чувствительный подход к вопросу размещения миссии Евросоюза (ЕС) в Армении.
В регионе
17 марта 2023 г. 15:18
МИД Армении: Для РФ размещение миссии ЕС является чувствительным вопросом

У России имеется чувствительный подход к вопросу размещения миссии Евросоюза (ЕС) в Армении.

Как передает Report, об этом в парламенте Армении заявил замглавы МИД Паруйр Ованнисян.

По его словам, данный вопрос будет обсужден между главами МИД России и Армении Сергеем Лавровым и Араратом Мирзояном в ходе встречи в Москве 20 марта.

"Мы знаем, что в отношении миссии ЕС у РФ чувствительный подход, обсуждаем этот вопрос с нашими партнерами. Вы знаете, что намечается визит министра иностранных дел в Москву, и этот вопрос обязательно будет обсуждаться", - отметил он.

Ранее в МИД РФ заявили о том, что подчеркивая исключительно гражданский характер новой миссии, представители Евросоюза лукавят. Она разворачивается по смыслу Общей политики ЕС в области безопасности и обороны. Поэтому и относиться к ней стоит соответствующим образом. В МИД считают, что ЕС делает все для того, чтобы выгнать Россию из региона и ослабить ее роль в регионе.

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Версия на английском языке Armenian MFA: Deployment of EU mission - sensitive issue for Russia
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