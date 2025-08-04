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Международный суд отклонил второй иск Карапетяна о национализации в Армении ЭСА

Международный суд отклонил второй иск Карапетяна о национализации в Армении ЭСА Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) отклонил поданный в конце июля иск арестованного в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.
В регионе
4 августа 2025 г. 17:31
Международный суд отклонил второй иск Карапетяна о национализации в Армении ЭСА

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма (SCC) отклонил поданный в конце июля иск арестованного в Ереване по обвинению в призывах к захвату власти российского бизнесмена армянского происхождения, главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

Так, 29 июля компания Liormand Holdings Limited, Самвел Карапетян, Этери Карапетян, Саргис Карапетян и Карен Карапетян вновь обратились к экстренному арбитру, назначенному в соответствии с арбитражным регламентом SCC с просьбой дополнить арбитражное решение от 22 июля.

"Истцы требовали от арбитра заявить, что Республика Армения имеет правовое обязательство выполнить арбитражное решение от 22 июля, обязать Армению восстановить статус-кво, существовавший на дату подачи первого заявления 16 июля, обязать Армению информировать экстренного арбитра и истцов обо всех мерах, принятых для исполнения арбитражного решения, включая восстановление статус-кво, а также подтвердить исполнение временных мер в сроки, установленные экстренным арбитром", - отметили в правительстве.

Решением от 3 августа арбитр "полностью отклонил иск, обосновав это тем, что предъявлены новые по сравнению с первоначальным иском требования, а также что его юрисдикция и полномочия не распространяются на запрашиваемые меры обеспечения".

В конце июля команда адвокатов Карапетяна заявила, что бизнесмен и его семья выиграли экстренное арбитражное дело по делу о национализации правительством Армении принадлежащей ему компании "Электрические сети Армении" (ЭСА).

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq məhkəmə Karapetyanın Ermənistanın elektrik şəbəkələri ilə bağlı ikinci iddiasını da rədd edib

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