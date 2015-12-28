Между военными Нацгвардии Кыргызстана произошла перестрелка

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Один военнослужащий погиб, второй ранен в результате драки между военнослужащими Нацгвардии Кыргызстана. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель ведомства.

"Примерно в 4.00 утра в войсковой части №714 Нацгвардии при совершении нападения на караульного тяжело ранены двое военнослужащих контрактной службы. Один из нападавших скончался в больнице, второй находится в реанимационном отделении, ему проведена операция", - отметили в ведомстве.

Сообщается, что между караульным и военнослужащими произошла ссора, переросшая в драку, и караульный случайно произвел выстрел. Нападавшие проходили сверхсрочную военную службу в данной части. Обстоятельства происшествия выясняются, на месте работают представители военной прокуратуры.