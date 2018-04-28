Мевлют Чавушоглу: Россия и Турция реализовывают исторические проекты

Москва. 28 апреля. REPORT.AZ/ Атмосфера доверия между Турцией и Россией позволяет решать региональные проблемы.

Как сообщает российское бюро Report, об этом в Москве заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

По его словам, частые встречи лидеров двух стран, контакты министров позволяют реализовывать поистине исторические проекты.

"Активно развиваются наши экономические отношения и туристическая отрасль. Атмосфера доверия между странами позволяет решать региональные проблемы.

Благодаря встречам министров иностранных дел в Астанинском формате мы серьёзно продвинулись по вопросу сирийского урегулирования. Сегодняшняя наша встреча позволит определить наши дальнейшие шаги в этом вопросе", - сказал М.Чавушоглу.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров отметил интенсивный политический диалог между странами.

"Такая динамика нашего взаимодействия показывает, какое большое значение президенты двух стран придают развитию российско-турецкого сотрудничества. Сегодня будет обсужден комплекс вопросов, в том числе вместе с иранским коллегой пути разрешения сирийского кризиса", - сказал Сергей Лавров.