    В регионе
    • 14 января, 2026
    • 18:52
    Мэтью Брайза: TRIPP позволит Азербайджану стать ключевым звеном важного транзитного коридора

    Рамочный документ по реализации TRIPP, подписанный 13 января госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, имеет важное значение.

    Об этом Report заявил бывший посол США в Азербайджане, член Совета директоров Фонда Джеймстауна, международный эксперт Мэтью Брайза.

    Он отметил, что в первую очередь этот документ четко подчеркивает приверженность США и Армении реализации "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP), известного также как Зангезурский коридор, и является залогом конкретных действий для начала реализации проекта.

    По словам Брайзы, еще одним позитивным фактором является то, что в документе четко подчеркивается сохранение полного суверенитета Армении над ее территориями, которые являются частью маршрута.

    "Предусматривается аренда земли сроком на 49 лет, и эта земля однозначно останется частью Армении или будет находиться под ее суверенным контролем", - сказал он.

    Брайза считает, что рамочное соглашение между США и Арменией является важным шагом вперед и по той причине, что определяет исключительную бизнес-модель для такого значимого инфраструктурного проекта.

    Дипломат также подчеркнул, что недавнее соглашение демонстрирует серьезность намерений правительств Армении и США в реализации проекта TRIPP.

    "TRIPP не только усилит связь между Нахчываном и основной частью Азербайджана, но и позволит стране стать одним из ключевых звеньев важного транзитного коридора, соединяющего Центральную Азию через Каспийское море, территории Азербайджана и Армении с Турцией и далее с европейскими и глобальными рынками. Как отмечается в начале рамочного документа, такое сотрудничество может создать основу для укрепления прочного мира и финализации соглашения между Азербайджаном и Арменией", - считает эксперт.

    Мэтью Брайза Азербайджан Армения США TRIPP
    Metyu Brayza: TRİPP Azərbaycanın mühüm tranzit dəhlizinin əsas halqalarından birinə çevrilməsinə imkan verəcək
    Matthew Bryza: TRIPP route to boost Azerbaijan's transit role

