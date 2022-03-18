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Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову

Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову Утром 18 марта в Львове раздалось несколько взрывов.
В регионе
18 марта 2022 г. 10:20
Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову

Утром 18 марта в Львове раздалось несколько взрывов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом мэр города Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале.

"Ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже. Будьте осторожны, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - написал Садовый.

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Версия на английском языке Russian missiles hit area near airport in Ukraine's Lviv, mayor says

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