Мэр города: Российские войска нанесли авиаудар по Львову

Утром 18 марта в Львове раздалось несколько взрывов.

Утром 18 марта в Львове раздалось несколько взрывов.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом мэр города Андрей Садовый сообщил в своем Telegram-канале.

"Ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна. Ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже. Будьте осторожны, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - написал Садовый.