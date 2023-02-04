Медведев: В зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия

В случае ударов Украины по Крыму "никаких переговоров не будет", будут только удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории.

В случае ударов Украины по Крыму "никаких переговоров не будет", будут только удары возмездия по всей подконтрольной Киеву территории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - заявил Медведев, отвечая на вопрос, вынудит ли Россию на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.

"Наш ответ может быть любым, - отметил запред Совбеза РФ. - Об этом вполне определено сказал президент России".

Медведев пояснил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания". "Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", - добавил политик.