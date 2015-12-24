Премьер-министр России утвердил список компаний, которые сохранят право нанимать граждан Турции

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление с перечнем из 53 компаний и организаций, которые сохранят право нанимать граждан Турции, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства напомнил, что с 1 января 2016 года приостанавливается действие безвизового режима для граждан Турции, имеющих общегражданские паспорта. Кроме того, после этой даты российским работодателям запрещено принимать на работу турецких граждан.

"Я подписал постановление, определяющее перечень российских компаний и организаций, на которых этот запрет распространяться не будет", - сообщил премьер на заседании правительства.

По его словам, принимая это решение, правительство ориентировалось на предложения заинтересованных министерств и регионов.

Сообщается, что эти компании работают в области строительства, автомобилестроения, производства строительных материалов, полимерных труб и фитингов, сантехнического оборудования и напольных покрытий.