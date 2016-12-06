Премьер-министр России: РФ и Турция имеют потенциал для наращивания торговых связей

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Россия и Турция имеют потенциал для наращивания двусторонних торгово-экономических связей, в том числе путем реализации крупных проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на переговорах со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

Он отметил, что у России и Турции исторически сложился большой объем торговых связей, однако в последнее время он снизился. "Мы сейчас говорили с премьер-министром (об этом). Мы имеем возможности для того, чтобы их наращивать, реализовывать крупные совместные проекты, их много", - сказал глава правительства РФ.

По его словам, задача сегодняшней встречи - "придать дополнительную динамику экономическому, инвестиционному, гуманитарному сотрудничеству во всех сферах".