Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Россия не поддерживает проведение наземной операции в Сирии, так как участие иностранного сухопутного контингента приведет к продолжительной войне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

"Я уже отвечал на этот вопрос не так давно и хочу еще раз повторить. Никто не заинтересован в новой войне. А наземная операция — это полноценная, длинная война. Вот из этого надо исходить", — заявил Медведев.

Премьер отметил, что Москва поддерживает не лично президента Асада, а "дружественные отношения с сирийским государством".

"Мы просто исходим из того, что настоящий момент нет ни одной другой легитимной власти в Сирии, кроме Башара Асада", — заявил Медведев. Если Асад будет исключен из политического процесса в стране, Сирия погрузится в хаос, подобному сценарию ранее последовала Ливия, добавил премьер-министр.