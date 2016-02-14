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    ​Медведев: Если Асад будет исключен из политического процесса в стране, Сирия погрузится в хаос

    Наземная операция с Сирии приведет к продолжительной войне

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Россия не поддерживает проведение наземной операции в Сирии, так как участие иностранного сухопутного контингента приведет к продолжительной войне.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.

    "Я уже отвечал на этот вопрос не так давно и хочу еще раз повторить. Никто не заинтересован в новой войне. А наземная операция — это полноценная, длинная война. Вот из этого надо исходить", — заявил Медведев.

    Премьер отметил, что Москва поддерживает не лично президента Асада, а "дружественные отношения с сирийским государством".

    "Мы просто исходим из того, что настоящий момент нет ни одной другой легитимной власти в Сирии, кроме Башара Асада", — заявил Медведев. Если Асад будет исключен из политического процесса в стране, Сирия погрузится в хаос, подобному сценарию ранее последовала Ливия, добавил премьер-министр.

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