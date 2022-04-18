Медведчук предложил обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Виктор Медведчук обратился к президентам Украины и РФ с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.

Как передает Report, информацию об этом в Telegram-канале разместила Служба безопасности Украины.

"Задержанный СБУ народный депутат Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и президенту РФ Владимиру Путину с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Он отметил, что те находятся в заблокированном городе, не имея безопасного выхода через гуманитарные коридоры", - сказано в сообщении.

По его словам, агрессия ВС России вызвала в Мариуполе одну из величайших гуманитарных катастроф. "Они бомбят мирное население, блокируют доставку в город гуманитарной помощи, принудительно вывозят украинцев на территорию России и сознательно разрушают город".

При этом в заблокированном Мариуполе остаются, по разным оценкам, около 120 тыс. мирных жителей, а город продолжают защищать бойцы полка "Азов" и 36-й бригады морской пехоты, говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала Медведчука 12 апреля.