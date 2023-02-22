МЧС РФ: Из-за хакерской атаки в ряде регионов по радио объявили об угрозе ракетного удара

В некоторых регионах России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эта информация была ложной, ее объявили в эфире из-за хакерской атаки.

В некоторых регионах России по радио сообщили о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эта информация была ложной, ее объявили в эфире из-за хакерской атаки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС РФ.

"Данная информация является фейком и не соответствует действительности. Убедительная просьба следить за сообщениями в официальных источниках", - говорится в сообщении министерства.

Сообщения о воздушной тревоге звучали в эфире радиостанций в Подмосковье, Саратове, Воронеже, Казани, Магнитогорске, Нижнем Новгороде, Пятигорске, Тюмени и т.д. Их передавали, в частности, радиостанции Relax FM, Авторадио, Юмор FM, Comedy radio.