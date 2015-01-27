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    ​Массовая драка в ночном клубе Еревана: есть пострадавшие

    Четверо участников драки арестованы

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В одном из ереванских ночных клубов произошла массовая драка. Как сообщает Report со ссылкой на "news.am", спор между несколькими клиентами заведения вскоре перерос в массовую драку. Работникам клуба не удалось успокоить участников разборки и в дело пришлось вмешаться полиции.

    В результате инцидента пострадали несколько человек. Четверо участников драки арестованы.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Полиция подтвердила информацию. 

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