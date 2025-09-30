Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Марта Кос: Украина проделала важный шаг на пути к евроинтеграции

    В регионе
    • 30 сентября, 2025
    • 12:58
    Марта Кос: Украина проделала важный шаг на пути к евроинтеграции

    Украина проделала важный шаг на пути к евроинтеграции.

    Как передает Report, об этом комиссар ЕС по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос, которая сегодня прибыла с визитом в Украину, написала в соцсети Х.

    "Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути Украины в ЕС. Несмотря на самые сложные обстоятельства, Украина завершила процесс проверки всего своего законодательства рекордными темпами, заложив основы для своего европейского будущего. Теперь нам необходимо сохранить динамику реформ", - отметила она.

    Ранее она сообщила, что свой трехдневный визит в Украину начала с Ужгорода.

