Марта Кос: Украина проделала важный шаг на пути к евроинтеграции
- 30 сентября, 2025
- 12:58
Украина проделала важный шаг на пути к евроинтеграции.
Как передает Report, об этом комиссар ЕС по расширению ЕС и политике добрососедства Марта Кос, которая сегодня прибыла с визитом в Украину, написала в соцсети Х.
"Сегодняшний день знаменует собой важный шаг на пути Украины в ЕС. Несмотря на самые сложные обстоятельства, Украина завершила процесс проверки всего своего законодательства рекордными темпами, заложив основы для своего европейского будущего. Теперь нам необходимо сохранить динамику реформ", - отметила она.
Ранее она сообщила, что свой трехдневный визит в Украину начала с Ужгорода.
Today marks an important step on Ukraine’s path to the EU.— Marta Kos (@MartaKosEU) September 30, 2025
In the most difficult circumstances, Ukraine has completed the screening process of its entire legislation at record speed, laying the foundations for its European future.
We now need to maintain momentum for reform.