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Майя Цкитишвили будет исполнять обязанности премьер-министра Грузии

Майя Цкитишвили будет исполнять обязанности премьер-министра Грузии С сегодняшнего дня обязанности премьер-министра Грузии возлагаются на первого вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили.
В регионе
18 февраля 2021 г. 16:49
Майя Цкитишвили будет исполнять обязанности премьер-министра Грузии
Майя Цкитишвили

С сегодняшнего дня обязанности премьер-министра Грузии возлагаются на первого вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются с момента его отставки. Заместитель премьер-министра возьмет на себя функции главы Кабинета министров. Остальная часть правительства продолжит работать, пока не будет сформирован новый состав правительства.

Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Новый состав правительства должен быть сформирован в течении двух недель.

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