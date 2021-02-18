Майя Цкитишвили будет исполнять обязанности премьер-министра Грузии

С сегодняшнего дня обязанности премьер-министра Грузии возлагаются на первого вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили.

С сегодняшнего дня обязанности премьер-министра Грузии возлагаются на первого вице-премьера, министра регионального развития и инфраструктуры Майю Цкитишвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно Конституции Грузии, полномочия премьер-министра прекращаются с момента его отставки. Заместитель премьер-министра возьмет на себя функции главы Кабинета министров. Остальная часть правительства продолжит работать, пока не будет сформирован новый состав правительства.

Напомним, что сегодня премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку. Новый состав правительства должен быть сформирован в течении двух недель.