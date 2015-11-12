Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершает работу над докладом о спорных аспектах ядерной программы Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный директор организации Юкия Амано, выступая в брюссельском Институте стратегических исследований.

"Мы завершаем работу по анализу всей имеющейся у нас информации и представим финальный доклад по всем остающимся вопросам Совету управляющих агентства до 15 декабря", - сказал он. "Агентство продолжит применять в Иране "режим гарантий", чтобы быть в состоянии в установленном порядке выдать расширенное заключение о том, что все ядерные материалы в стране используются в мирных целях", - добавил Амано.