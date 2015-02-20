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    МАГАТЭ сообщило о прекращении Ираном испытаний мощных центрифуг для обогащения урана

    На 22 февраля этого года запланирован очередной раунд переговоров Ирана и шестерки

    Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ МАГАТЭ распространило среди своих стран-членов конфиденциальный доклад, согласно которому Иран отказался от дальнейшей проверки работы более эффективных центрифуг типа IR-5 по обогащению урана, передают западные СМИ.

    "Отключение отражает решение Ирана учитывать обеспокоенность Запада в связи с обогащением урана", - сообщают СМИ со ссылкой на сотрудников Института науки и международной безопасности США.

    По мнению экспертов из института, что шаг вселяет в представителей "шестерки" международных посредников по Ирану уверенность в том, что Тегеран соблюдает свои обязательства согласно плану совместных действий (промежуточное соглашение об урегулировании иранской ядерной проблемы, подписанное от 24 ноября 2013 года).

    Промежуточное соглашение между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) позволило Тегерану продолжить текущее обогащение урана, но без наращивания обогатительных мощностей.

    Однако в ноябре прошлого года у МАГАТЭ вновь появились сомнения в том, что Иран придерживается этого пункта договоренностей.

    На 22 февраля этого года запланирован очередной раунд переговоров Ирана и "шестерки", напоминает Report со ссылкой на ТАСС. 

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