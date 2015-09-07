Юкия Амано: ​МАГАТЭ пока не может гарантировать мирный характер иранского атома

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ "МАГАТЭ, несмотря на заключение в июле соглашения между Ираном и "шестеркой" международных посредников об ограничении иранской ядерной программы (ИЯП), а также соглашения между Ираном и агентством о прояснении возможных в прошлом военных аспектов ИЯП, пока не может гарантировать исключительно мирного характера ИЯП".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано, выступая на открытии очередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

"Агентство не в состоянии предоставить обоснованные заверения об отсутствии недекларируемых ядерных материалов и деятельности в Иране, а, следовательно, прийти к заключению, что все ядерные материалы в Иране используются для мирной деятельности", - говорится в тексте выступления Амано, опубликованном МАГАТЭ.

Однако в докладе также говорится, что, в соответствии с июльскими договоренностями, Иран взял на себя обязательство приступить к исполнению дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Это является "существенной предпосылкой" к тому, чтобы в соответствующее время, агентство смогло предоставить обоснованные заверения в отсутствии недекларируемых ядерных материалов и деятельности в Иране, отмечается в докладе.

Амано также сообщил, что стороны приступили к осуществлению "дорожной карты" по прояснению возможных в прошлом военных аспектов иранской ядерной программы (PMD), что является необходимым условием осуществления договоренностей "шестерки" международных посредников и Ирана.