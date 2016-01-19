МАГАТЭ официально обнародовало финальный доклад по иранскому атому

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Совет управляющих Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) принял решение о широкой публикации финального доклада экспертов по Иранской ядерной программе (ИЯП), cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На сегодняшнем заседании гендиректор агентства Юкия Амано представил пятистраничный документ, перечисляющий выполненные Ираном обязанности в рамках своей ядерной программы. В частности, на заводе в Араке демонтировано ядро тяжеловодного реактора, активная зона залита цементом, и у Ирана теперь не может быть более 130 тонн тяжелой воды ядерного класса.

На обогатительном заводе в Натанзе осталось 5060 центрифуг, которые обогащают уран лишь до 3,67%, как и в целом по всей стране. Специалисты установили на заводе высокотехнологичный прибор, который позволит следить за этим параметром в постоянном режиме.

Завод в Фордо перестроил для производства стабильных изотопов два из каскадов, складировав остальные на хранение под контролем агентства.

В целом, согласно документу, теперь в стране остается не более 300 килограммов урана, обогащенного до 3,67%.