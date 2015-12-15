МАГАТЭ: Ирану необходимо закончить подготовку к выполнению соглашения с "шестеркой"

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призывает Иран выполнить подготовительные шаги для начала выполнения соглашения с "шестеркой".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил гендиректор агентства Юкия Амано на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.

По его словам, после того как Тегеран полностью выполнит свои обязательства, Совету будет представлен отдельный доклад.

Кроме того, по его словам, наблюдение за тем, как Иран выполняет нормы дополнительного протокола к соглашению о гарантиях и другие обязательства в рамках СВПД, потребует привлечения дополнительного финансирования. Соответствующие расчеты Амано пообещал представить в январе 2016 года.

В докладе, текст которого был распространен ранее между странами-членами Совета управляющих в начале декабря, Амано констатировал, что Тегеран до 2003 года работал над ядерной бомбой, но не продвинулся дальше исследований. При этом у инспекторов нет достоверных данных, что после 2009 года подобная деятельность продолжалась.

Кроме того, агентство не обнаружило и признаков "переключения" ядерного материала на военные цели.

Со своей стороны Иран опротестовал выводы МАГАТЭ, пообещав опубликовать отчет со своим видением вопроса.