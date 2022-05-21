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Лукашенко расширил полномочия внутренних войск МВД Беларуси

Лукашенко расширил полномочия внутренних войск МВД Беларуси Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны.
В регионе
21 мая 2022 г. 14:32
Лукашенко расширил полномочия внутренних войск МВД Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий расширение полномочий и задач внутренних войск МВД страны.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", внутренние войска страны могут охранять государственную границу и участвовать в территориальной обороне.

Закон также разрешает внутренним войскам участвовать в обеспечении безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов, в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положений, а также правового режима в зоне проведения контртеррористической операции.

Внутренние войска смогут применять боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка. При этом в новом законе исключена формулировка о том, что применение оружия возможно только в случае, если другие способы и средства выполнения задач оказались неэффективными.

Внезапная проверка вооруженных сил была объявлена в Беларуси 4 мая. 10 мая начальник Генштаба вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что Украина нарастила на границе вооруженную группировку численностью до 20 тыс. человек и это требует реакции. Лукашенко говорил, что проверка не несет угрозы другим странам.

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